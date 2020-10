Stormloop naar griepvaccins: "Sommige apothekers weten niet of er nog een nieuwe levering komt"

Een apotheker in Antwerpen vertelt dat hij nu reservatielijsten aanlegt voor het geval er nog een lading vaccins geleverd wordt in de maand november. "Ik heb er geen garantie voor dat ik nog extra vaccins zal krijgen. Het wordt afwachten of dat lukt."



Bij een apotheker in Kuurne en in Borgloon hoort De Inspecteur hetzelfde verhaal. "De apothekers vertellen me dat er ongerustheid is bij de patiënten maar ze kunnen alleen maar vaststellen dat er op dit moment een tekort is."

De apotheker in Borgloon vindt het vooral vervelend dat de mensen die tot een risicogroep behoren ook actief opgeroepen worden om zich te laten vaccineren. "Die mensen krijgen brieven van de dokter en het ziekenfonds dat ze zich zeker moeten laten vaccineren en dan moeten wij vertellen dat er geen meer op voorraad zijn. De levering voor december hebben ze ondertussen ook afgebeld, dus daar moeten we niet meer op rekenen."

"Angst is begrijpelijk, maar voorlopig niet nodig"

Volgens de Apothekersbond is er op dit moment geen reden tot ongerustheid. Dat bevestigt Lieven Zwaenepoel in een gesprek met De Inspecteur. “Een derde van de vaccins, een miljoen stuks, komt er nog aan in de maand november. Voor de kwetsbaarste patiënten en voor zorgverleners kunnen we dus zeker een vaccin voorzien.”

Volgens Zwaenepoel is er ook nog genoeg tijd om mensen die tot een vaccin nodig hebben te vaccineren. "De griep komt er pas in februari, misschien in januari. We kunnen dus nog perfect vaccineren in december. Angst is altijd een slechte raadgever en dat is in dit geval ook zo.”

De Inspecteur wil weten of de apothekersbond er zeker van is dat de beloofde levering er ook effectief komt. Zwaenepoel maakt zich sterk dat het in orde komt. "We gaan pas 100% zeker zijn dat de vaccins er zijn als de levering er effectief is. Maar we hebben wel garanties gekregen van de bevoegde overheid, het Federaal Agentschap (voor geneesmiddelen en gezondsheidsproducten red.) en de producenten uiteraard. De loten die bestemd zijn voor België rollen van de band en komen ook effectief naar ons land. We moeten gewoon wachten tot de vaccins hier zijn.”

Volgens Zwaenepoel zullen er in 2021 ook minder mensen de griep krijgen. "In het zuidelijk halfrond is de winter net achter de rug. Er is daar amper griep geweest en dat heeft alles te maken met de coronavoorzorgen. Mensen wassen massaal hun handen, houden afstand en dragen mondmaskers. Allemaal dingen die er voor zorgen dat de griep niet echt doorgebroken is. Ik verwacht dat dat ook bij ons het geval zal zijn."

Net omdat er minder kans is dat de griep zal doorbreken, hamert Zwaenepoel er op dat het vaccin dit jaar voorbehouden moet blijven voor mensen die er echt nood aan hebben. "We moeten goed noteren wie er een vaccin nodig heeft en wie risicopatiënt is. De voorraden die er aan komen, moeten we dan zo goed mogelijk verdelen over die groep mensen. De anderen moeten dan maar even afwachten.”

FAGG doet opvolging

Het Federaal Agentschap voor Geneensmiddelen en Gezondheid laat op 21 oktober weten dat het de verdeling van de griepvaccins op de voet volgt. Het FAGG doet een bevraging bij alle apotheken om na te gaan in hoeverre de nog geplande leveringen van griepvaccins zullen volstaan.

Het doel is om het totaal nog benodigde aantal griepvaccins voor de prioritaire doelgroepen exact te bepalen. Op basis van de resultaten van de bevraging zal er dan beslist worden of er bij de volgende levering voorrang wordt gegeven aan die mensen om het vaccin te krijgen en of er voorraden moeten herbestemd worden. Er zal iedere week een stand van zaken worden opgemaakt van de beschikbare voorraad griepvaccins.