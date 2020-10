Studenten vroedkunde van Thomas More in Turnhout verwelkomen robotbaby Tory in hun praktijklessen

Tory is een neonatale robotbaby. Die is compleet computergestuurd en draadloos. "Ze kan bewegen, huilen, blauw worden of helemaal niets doen, zodat er een volledige reanimatie moet gebeuren", legt docent Caroline Deceuninck uit. "De kenmerken die ze vertoont, lijken levensecht."

Het is niet de eerste keer dat de studenten kunnen oefenen op robots: "We hadden al robotmama Freya die kan bevallen van robotbaby Thomas." Maar mama Freya kan ook samenwerken met Tory: "Zo kunnen we bij Freya een heel moeilijke bevalling simuleren en na de geboorte dan voorttrainen met Tory. Die neemt dan de eigenschappen aan van een baby die het niet zo goed stelt na zo'n zware bevalling."