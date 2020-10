Supermarkten verkopen opnieuw meer wc-papier: "Maar geen hamstergedrag zoals in maart"

Niet alles wat er in de rekken ligt, komt ook sneller in ons karretje terecht. "We zien een duidelijke daling in de verkoop van on the go", zegt Roel Dekelver van Delhaize. "Belegde broodjes of wraps bijvoorbeeld. Nu mensen meer thuis werken hebben ze dat duidelijk minder nodig."

Bij Carrefour zien ze ook de verkoop van champagne dalen. "Champagne en borrelhapjes die daar vaak bij verkocht worden, doen het nu iets minder goed." Dat hoeft ook niet te verbazen, feestjes geven is op dit moment niet aan de orde.