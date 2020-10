Test- en triagecentrum in Geel breidt uit: verdubbeling naar 400 tests per dag

Het test- en triagecentrum in Geel heeft de testcapaciteit verdubbeld naar 400 coronatests per dag. Die worden afgenomen in heringerichte klascontainers en een tent op de parking van het ziekenhuis. Er is ook een drive-in waarbij getest wordt vanuit de auto. "Ook hier was de druk groot", vertelt coördinator Liesbeth Van Gestel. "We hebben extra personeel ingeschakeld en hadden daarvoor de ruimte nodig."