Brussel opent extra testdorp op Heizelvlakte: "Tot 50.000 coronatests per week in hele gewest"

In het Brussels Gewest waren tot nu toe al drie andere testcentra: Pacheco, Albert en Merode. De capaciteit van die testcentrum wordt nu opgetrokken naar 1000 tests per dag. In de toekomst is het de bedoeling om nog extra testcentra te openen. Op die manier wil de gezondheidsinspectie op termijn tot 9000 coronatests per dag kunnen afnemen.

Wie zonder symptomen terugkeert uit een rode zone of een hoogrisicocontact heeft gehad, moet zich sinds kort niet langer laten testen. Je moet wel nog steeds in isolatie gaan en gedurende tien dagen in quarantaine blijven.