Ja, België test heel veel, maar de cijfers van verschillende landen zijn eigenlijk niet te vergelijken

En dat betekent ook dat als Marc Van Ranst afgelopen dinsdag in "De afspraak" zegt dat "gemiddeld één op de drie Belgen getest is", dat eigenlijk niet klopt.

Er zijn in totaal iets meer dan 4 miljoen tests uitgevoerd in België, op een bevolking van iets meer dan 11,4 miljoen mensen. Dat is inderdaad ongeveer één test op elke drie inwoners. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat één op de drie Belgen getest is: daarvoor zouden we moeten weten hoeveel mensen precies getest zijn, en dat weten we nu net niet.

Kortom: België test inderdaad behoorlijk veel mensen, maar de vergelijkingswaarde van dat getal is laag. Andere landen hebben andere strategieën en een andere testcapaciteit, en rapporteren bovendien hun cijfers niet altijd op dezelfde manier. Daarmee is het eigenlijk niet mogelijk om zinnig te zeggen of België het op testgebied "beter" doet dan andere Europese landen.