Vaarwel dokter Ann: actrice Monika Van Lierde verlaat "Thuis" na 25 jaar, en na deze memorabele tv-momenten

Het zijn turbulente tijden geweest voor dokter Ann in “Thuis”: haar grote liefde Tania blijkt in haar tienerjaren verkracht te zijn door Anns vader Walter. Hij is daardoor de vader van Tania’s zoon Xander. Wanneer bij Xander de stoppen doorslaan en hij Tania voor een zoveelste keer aanvalt, slaat Ann Xander dood neer om Tania te beschermen. Zelfverdediging, zo wordt geoordeeld: er komt geen juridisch staartje aan.

Maar Ann is gebroken: in haar laatste aflevering vertelt ze in een brief aan haar grote liefde Tania dat ze na die heftige gebeurtenissen voorgoed vertrekt. De kijker weet dat ze een nieuwe start wil maken in Kaapverdië. Ze pakt haar koffers, stapt in een auto en rijdt weg doorheen de welbekende Dreef. Ann reist niet toevallig naar Kaapverdië, want haar ex-partner Mayra vertoeft er al een hele tijd. Is haar afscheid dan wel definitief?

“Zeker, maar in series weet je natuurlijk nooit. Kaapverdië is nu ook niet zo ver”, klinkt het bij de ploeg van “Thuis". In de cast blijven er na het vertrek van Monika Van Lierde nog 4 acteurs over die er van in het begin bij waren: Pol Goossen (Frank Bomans), Marleen Merckx (Simonne Backx), Leah Thys (Marianne Bastiaens) en Annick Segal (Rosa Verbeeck).

Zo zien de laatste momenten van Ann in "Thuis" eruit (lees voort onder de video):