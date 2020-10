Twee jaar tastten speurders in het duister, nu is dan toch een verdachte opgepakt voor hoevemoord in Elen

Er is een doorbraak in de meer dan twee jaar oude moord op een 61-jarige vrouw uit Elen, in Limburg. Ze werd met geweld om het leven gebracht en haar hoeve werd daarna in brand gestoken. Maar van de daders geen spoor. Tot nu, want de politie heeft een verdachte aangehouden, het gaat over de 65-jarige echtgenoot van het slachtoffer.