Kort voor 12.30 uur brak er brand uit in een woning aan de De Beuckerstraat in Antwerpen. Het kwam uiteindelijk tot een uitslaande dakbrand, maar de brandweer had het vuur wel snel onder controle. Eén persoon raakte bevangen door de rook. De straat werd voor het blussen een tijd afgesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.