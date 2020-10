Vader van wielrenner Remco Evenepoel bestolen op werf in Lennik: "In wat voor een wereld leven wij eigenlijk?"

De vader van wielrenner Remco Evenepoel is het slachtoffer geworden van een grote werfdiefstal in Lennik. Patrick Evenepoel is stukadoor, al zijn pleistermateriaal is op een grote werf gestolen. Hij schat zijn verlies op 15.000 à 25.000 euro.

De daders gingen nog verder en gingen zelfs aan de haal met keukentoestellen en sanitair uit de afgewerkte appartementen. Patrick Evenepoel kan het niet geloven: "Toen we iets over zes uur vanmorgen toekwamen zagen we dat de deuren openstonden. Bizar, want ik had zelf afgesloten. Het was donker en mijn frank viel niet meteen. Maar toen zag ik dat alles weg was, werkelijk alles en niet alleen mijn materiaal."

"Ik kan het amper geloven, in wat voor een wereld leven wij eigenlijk, waar mensen werkmateriaal stelen? Resultaat, veel schade en kosten en vooral we kunnen niet verder werken, ik kan mijn personeel niet aan het werken zetten en we lopen achterstand op. Het is trouwens al de derde werfdiefstal die ik meemaak. Een deel van de buit lag nog buiten op straat. Ze hebben zelfs de verlichting en de werfradio mee. Maar we moeten voort en geven niet op, zelfs in deze coronatijd. "