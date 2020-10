BELUISTER: Swingkiezers in het zuiden, verzoening is veraf in Charlottesville 

Nog niet zo lang geleden vormden de zuidelijke staten van de VS een stevig Republikeins bolwerk. Dat is niet langer zo. Virginia helt al tien jaar naar de Democraten over, Noord-Carolina is een fel bevochten swing state en nu komt zelfs Georgia in het vizier van de Democraat Joe Biden. Amerikakenner Bert De Vroey reist een week lang voor Radio 1 tussen Washington DC en Atlanta, en meet de verhitte politieke temperatuur op in een regio die snel verandert.