Welke vragen heb je over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité heeft vandaag opnieuw strengere coronamaatregelen aangekondigd, dit keer voor de sport-, cultuur-, jeugd- en evenementensector. Zo is er geen publiek meer toegelaten bij professionele sportcompetities, mogen er nog maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn in theaters, bioscopen en concertzalen, en zullen pretparken de deuren moeten sluiten. Heb jij vragen over deze beslissingen of over de coronamaatregelen in het algemeen? Stuur ze ons via onderstaand formulier en wij gaan op zoek naar een antwoord.