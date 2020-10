Wereldberoemd kinderboek "De Gruffalo" vertaald in dialect door Flip Kowlier, Daan Hugaert en Tourist LeMC

Het idee om verschillende versies in het dialect te maken, kwam door een 1 aprilgrap. "Vorig jaar had er iemand van de uitgeverij Lemniscaat (nvdr. Lemniscaat is van oorsprong een Rotterdamse uitgeverij) als grap in de aanbieding op 1 april gezet dat we "De Gruffalo" in het Rotterdams gingen uitgeven", legt Elly Simoens van de uitgeverij uit. "Daar kwamen heel veel positieve reacties op van boekhandels en klanten. Zo is het idee gegroeid en uiteindelijk zijn we aan 13 verschillende boeken gekomen. Het is dus echt een uit de hand gelopen 1 aprilgrap."

