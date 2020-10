Wit-Russische oppositie krijgt prestigieuze Sacharovprijs Europees Parlement: "Wij staan aan jullie kant"

De prestigieuze Sacharovprijs van het Europees Parlement gaat dit jaar naar de oppositie in Wit-Rusland. De prijs is een eerbetoon aan personen die zich inzetten voor de mensenrechten. In Wit-Rusland wordt al tweeënhalve maand geprotesteerd tegen de omstreden herverkiezing van president Loekasjenko. Ook de EU erkent de uitslag niet en veroordeelt het brutale politiegeweld van het regime in Wit-Rusland: "Het is tijd dat Loekasjenko luistert naar de stem van zijn volk", zegt EP-voorzitter Sassoli.