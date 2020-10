Wolf Billy, in juni nog gespot in de Kempen, doodgeschoten in Frankrijk

Nadat Billy ook het Albertkanaal en de E313 had overgestoken, werd hij vanaf 6 juni meermaals gezien in de streek van Duffel, Lier, Berlaar en Grobbendonk. Daar vergreep hij zich aan een doodzieke koe. Op 19 juni werd hij op de Ring rond Turnhout aangereden, maar als bij wonder hield hij daar niets aan over. Op 7 juli werd hij voor de laatste keer opgemerkt in België in de Voerstreek.



Tussen 11 augustus en 23 september hield wolf Billy lelijk huis in de Franse Vogezen, met twintig dode schapen en vijftien dode koeien tot gevolg. In de nacht van 22 op 23 september schoten Franse jagers, met toestemming van de lokale overheid, de wolf dood in de gemeente Val d'Ajol. "Honderd procent zeker dat het om Billy gaat ben je nooit, maar zijn drieste stijl is wel heel opvallend", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Om zekerheid te krijgen dat het om wolf Billy gaat, vroeg het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een DNA-staal aan de Franse collega's. Een foto van Billy in Berlaar prijkt op de cover van het boek 'In het spoor van de wolf' van Welkom Wolf.