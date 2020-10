Woonzorgcentrum in Waregem heeft dringend zorg- en verpleegkundigen nodig: "Kom alstublieft helpen"

Ann Herpels is de directrice van het woonzorgcentrum De Meers in Waregem. Zij vindt het idee van de overheid goed, maar eigenlijk hebben ze in het woonzorgcentrum vooral nood aan zorg- en verpleegkundigen. "Wij hebben vooral mensen nodig die de COVID-19-symptomen bij onze bewoners herkennen en kunnen samenwerken met artsen", zegt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Het moeten ook mensen zijn die zich kunnen inleven in de leefwereld van een oudere persoon. Het is dus niet zo gemakkelijk om die mensen op dit moment te vinden."

De website van de overheid heet "Help in de Zorg". "Alle tijdelijk werklozen komen in aanmerking voor de vacatures. Maar laat ons eerlijk zijn: mensen die nog nooit in een woonzorgcentrum geweest zijn, hebben toch nood aan een beetje kennis van zaken? Ik denk maar aan het correct wassen van de handen. De theorie en de praktijk liggen hier misschien wat ver van elkaar. Los daarvan zijn mensen uit de logistiek meer dan welkom. Ook administratieve profielen kunnen we zeker gebruiken, voor aan het onthaal bijvoorbeeld."