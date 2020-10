Ziekenhuizen stellen niet-dringende operaties uit en gaan meer bedden voorbehouden voor covidpatiënten

Net als bij de eerste golf moeten de ziekenhuizen alle zeilen bijzetten voor de tweede coronagolf. Niet-dringende operaties worden vanaf volgende maandag uitgesteld. Dringende ingrepen en noodzakelijke behandelingen waar geen operaties aan te pas komen (chemotherapie en nierdialyse, bijvoorbeeld) en noodzakelijke revalidaties gaan wel nog door.

Ook de gewone raadplegingen bij de dokters-specialisten in de ziekenhuizen gaan voorlopig nog door.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de reguliere zorg in de ziekenhuizen te blijven aanbieden, maar nu de tweede coronagolf zo zwaar toeslaat, moeten er toch keuzes worden gemaakt. Eerder was al beslist om vanaf volgende maandag 50 procent van de IC bedden en een 4-voud daarvan in de verpleegafdelingen voor covidpatiënten voor te behouden. Vanaf 2 november wordt dat 60 procent van de IC-bedden en een 6-voud daarvan in de verpleegafdelingen. Dat betekent dat er dan 1.200 IC-bedden beschikbaar zijn.