Zorg ervoor dat geen enkel kind digitaal achterblijft

In maart moesten scholen van de ene dag op de andere omschakelen. Internationale indicatoren van de OESO wijzen er op dat ze daar in de meeste gevallen helemaal niet klaar voor waren. In indicatoren over de beschikbaarheid van computers voor leerlingen in de klas en thuis of de digitale vaardigheden van leraren scoort Vlaanderen verre van uitstekend. De digitale kloof in het Vlaamse onderwijs is internationaal bekeken zeer diep.

Het gaat dan op de eerste plaats over de beschikbaarheid van hardware, voldoende krachtige internetverbindingen en wifinetwerken, maar ook in scholen waar de infrastructuur aanwezig is, ontbreken vaak de vaardigheden om er optimaal gebruik van te maken.

In veel gevallen zijn ook de toepassingen en de pakketten die commerciële partners aanbieden, pedagogisch onder de maat. Leraren ondervonden dat het ontwerpen en organiseren van kwalitatief hoogstaand afstandsonderwijs een enorm investering vergt, zeker in de beginfase. Elke expert in digitaal leren had dit kunnen bevestigen en waarschuwen voor te hoge verwachtingen.