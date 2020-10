Zwaar zieke coronapatiënten uit Luik opgevangen in ziekenhuizen van Hasselt en Tongeren

De situatie in de stad en de provincie Luik is bijzonder ernstig. De Luikse ziekenhuizen liggen helemaal vol. Ze zien daar al twee weken dat steeds meer mensen met COVID-19 binnenkomen, en nu hebben de drie ziekenhuizen in Luik geen plaats meer over op de afdelingen intensieve zorgen. Daarom zijn er gisteren vijf zwaar zieke patiënten naar andere ziekenhuizen gebracht. Twee van hen naar Leuven, één naar Tienen, één naar Hasselt en één naar Tongeren.



In de Limburgse ziekenhuizen liggen nu 104 patiënten met COVID-19. Dat zijn er al weer 13 meer dan gisteren, en meer dan het dubbel vergeleken met een week geleden. Op intensieve zorgen in Limburg liggen nu 19 patiënten.