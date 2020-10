5 woonzorgcentra in Kortrijk beginnen vandaag met coronasneltests bij bezoekers

De eerste bezoekers van de woonzorgcentra van de stad Kortrijk hebben hun coronasneltest ondergaan. De stad heeft er 1.000 aangekocht en het is nu de bedoeling om elke bezoeker te testen, voor ze het woonzorgcentrum binnengaan.

Met zo'n sneltest weten bezoekers binnen de 30 minuten of ze besmet zijn met het coronavirus of niet. De eerste sneltesten liepen positief af, want iedereen testte negatief. "Ik vind het goed dat ik, als bezoeker, een test moet ondergaan", zegt Patrick Teirlinck. "De bewoners en de medewerkers van het woonzorgcentrum moeten in bescherming genomen worden. Daarnaast duurt zo'n test echt niet lang. Het doet ook geen pijn. Het kriebelt alleen wat in je neus. Ik vind het ook handig dat ik nu weet dat mijn resultaat negatief is."