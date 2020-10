Affligem wacht niet op Overlegcomité en neemt zelf maatregelen: "Sport, scouts en evenementen verboden"

"Het is een behoorlijk, strenge beslissing", geeft de burgemeester toe. Maar volgens hem kon het niet anders: "Het is een beslissing die volgt op een ontmoeting met onze huisartsen. Zij waren het die aan de alarmbel trokken. We zien de cijfers in onze gemeente pijlsnel omhoog gaan. We zitten hier ook met een aantal clusters. Dus na het advies van de huisartsen en na overleg met de gouverneur leek het mij veiliger om deze beslissing te nemen."