Antwerpse jeugdploegen vragen stopzetting voetbalcompetitie: "Het regent afgelastingen. Ouders haken af zonder douches en kantines"

In het Antwerpse jeugdvoetbal regent het afgelastingen. "Vorig weekend ging 14 procent van de jeugdwedstrijden in de Antwerpse reeksen niet door. Ruim 100 matchen", zegt Bart Timmermans, de voorzitter van het Provinciaal Comité Antwerpen van Voetbal Vlaanderen. "Ik voorspel dat het aantal afzeggingen dit weekend nog zal stijgen. Veel ploegen haken af omdat ouders het niet meer zien zitten. Ze brengen zichzelf en hun kinderen liever niet meer met andere mensen in contact. Bovendien zijn de kantines gesloten. Douchen op de clubs mag ook al niet meer. Dit weekend is er bijvoorbeeld regen voorspeld. Het is niet echt motiverend als je dan nog eens een half uur moet rijden voor je kinderen kunnen douchen."