Baby's die melk drinken uit plastic flessen, krijgen dagelijks miljoenen microplastics binnen

Op basis van hun onderzoek maakten de wetenschappers een inschatting voor de blootstelling in 48 regio’s over de hele wereld. Ze schatten dat baby’s die met flessenmelk gevoed worden in hun eerste levensjaar dagelijks 1,6 miljoen partikels microplastic binnen krijgen. In de VS, Australië en Europese landen loopt dat zelfs op tot meer dan 2 miljoen deeltjes per dag.

“We moeten dringend onderzoeken wat de implicaties van deze nieuwe gegevens over vrijkomende microplastics zijn,” gaat Boland verder. “We werken al samen met collega’s die nagaan wat het effect is op het immuunsysteem. Verder onderzoek moet ook uitwijzen hoeveel van de vrijgekomen microplastics er in de bloedbaan terechtkomen."



“Ik heb alvast alle plastic voedseldoosjes weggegooid en als ik jonge kinderen had, zou ik geen kindervoeding meer klaarmaken in plastic flessen”, besluit Boland.