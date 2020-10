Pretpark Bellewaerde reageert furieus op verplichte sluiting: “Wij kunnen dit niet zomaar laten passeren”

Bellewaerde is een pretpark, maar voor een stuk ook een dierenpark. Daardoor hebben ze hoge vaste personeelskosten omdat veel werknemers moeten blijven werken om voor de dieren te zorgen. Ook daar vindt Lemey dat ze veel te weinig steund krijgen. “We hadden net veel geïnvesteerd om de maatregelen toe te passen, en in decors en versiering voor Halloween. Wij kregen een hinderpremie van 14.000 euro voor de maanden die we gesloten waren. Voor een bedrijf dat een jaarlijkse omzet heeft van 20 miljoen euro. We krijgen dus evenveel als de slager om de hoek! Waarom zou er nog geïnvesteerd worden in pretparken in ons land als ze er zomaar de stekker uittrekken?”, vraagt Lemey zich af.

Lemey is ook op zijn tenen getrapt dat dierentuinen wél mogen openblijven. “Ons volledig park is uitgerust om afstand te kunnen houden. In een zoo staan ze ook dicht tegen elkaar om naar een dier te kijken. Dat is geen reden om ons daarvoor wel te sluiten.”