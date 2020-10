Bezieler achter Lipps Inc. wordt 70: ""Funkytown" is de peper in het gat op discofeestjes!"

Steven Greenberg: "Lipps Inc. Is midden jaren 70 begonnen als een soloproject: ik was Lipps Inc.! Ik schreef liedjes, trad op als dj op party’s en trouwfeesten, met in het achterhoofd dat het mij ook ooit moest lukken om zo’n discohit te maken. "Funkytown" was een van die liedjes en het bleek een schot in de roos." (The Current, februari 2014)

"Ik wilde weg uit Minnesota, de staat waar ik geboren ben, 'to a town that’s right for me'. Er was niks te beleven, er werd geen muziek van zwarte artiesten gedraaid, of althans niet veel. Maar ik luisterde graag naar Motown-muziek, The Temptations en Earth, Wind and Fire. Maar alles was er blank, gericht op een blanke markt." (The Current)