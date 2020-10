Bezoekers voor gesloten deur van Plopsa Indoor in Hasselt: "Dit is balen, ik heb de tickets gisteren pas gekocht"

De aankondiging van een tijdelijke sluiting van de pretparken kwam als een verrassing voor manager Steve Van den Kerkhof van Plopsa Indoor in Hasselt. “We hadden de afgelopen dagen nog overlegd over hoe we op een veilige manier takeaway konden aanbieden. Vanochtend hoorden we op de persconferentie van het overlegcomité dat we 4 weken moeten sluiten.” Met de herfstvakantie die in aantocht is, komt dat nieuws extra hard aan. “We hadden drank en voeding ingekocht. We hadden de voorbije maanden al gezorgd voor meer frisse lucht, de brandluiken staan open en de ventilatie draait volop, dus je bent wel binnen maar vertoeft toch de hele tijd in verse lucht.”

