Bizarre testresultaten in woonzorgcentrum in Merksem: niet 50% van het personeel, maar wellicht amper 10% positief

In woonzorgcentrum Melgeshof in Merksem blijken na een tweede coronatest bij het personeel, veel minder mensen besmet te zijn. Eerst bleken maar 7 van de 112 medewerkers positief te zijn, maar een dag later werd dat bijgesteld naar 56 of de helft dus. Omdat dat heel onwaarschijnlijk leek, is iedereen opnieuw getest. Die tweede test wees uit dat welllicht maar 1 op de 10 positief is.