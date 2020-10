"Dramatische beslissing", "buiten proportie", "niet oneindig houdbaar" : mokerslag voor cultuur- en evenementensector

Ook bij Joost Maegerman, intendant van de Antwerp Symphony Orchestra, klinkt de vastberaden wil om door te gaan, ook al moet dat voor veel kleiner publiek. "Dit is jammer, en zeker het feit dat deze regels meteen ingaan: dat plaatst ons voor grote uitdagingen. Maar we gaan er alles aan doen om toch muziek te laten klinken. We zouden makkelijk 200 bezoekers op het balkon kunnen zetten, en nog eens 200 mensen beneden in de zaal. Die groepen zouden dan op 40 meter van elkaar zitten. Maar goed, het mag niet, dus we zijn solidair met de rest van onze sector."

Maegerman blijft niet bij de pakken zitten: het geplande concert van vanavond wordt ontdubbeld. "We zullen alle tickethouders contacteren. Onze muzikanten zijn bijzonder blij en klaar om te spelen. We gaan ons beperken tot twee keer 200 mensen: dat betekent dat niet alle tickethouders naar de voorstellingen kunnen komen. Die keuze moeten we nu maken."

Hoewel het Antwerp Symphony Orchestra zal blijven spelen, hadden ze dat liever voor een groter publiek gedaan. "We hebben met de Elisabethzaal in Antwerpen de grootste klassieke concertzaal van Vlaanderen, met een modern ventilatiesysteem en een capaciteit van 2.000 mensen: hier kan je misschien wel veiliger met twee mensen naar een voorstelling komen, dan wanneer je die mensen thuis zou ontvangen. Deze beslissing is buiten proportie."