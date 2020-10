Coronapatiënt Annick uit Gingelom komt thuis na 7 maanden ziekenhuis: “Mensen zet je mondmasker op!”

Annick klinkt nog wat hees als ze uit de limousine stapt die haar familie heeft ingehuurd om haar naar huis te brengen. “Dit is geweldig”, reageert ze emotioneel. “Het is een straffe thuiskomst. Het heeft 7 maanden geduurd en ik houd er nog altijd een en ander aan over. Corona is echt geen gewoon griepje.” Nu heeft ze een boodschap voor iedereen: “Blijf thuis, draag een mondmasker en was je handen zoveel mogelijk!”