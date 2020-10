Dag van de jeugdbeweging in coronacrisis: “Geen groot ontbijt op de markt van Ieper en geen Dikke Bertha meer”

Als je jongeren onderweg naar school tegenkomt met sjaaltjes, korte broeken of rokjes of blauwe en bruine hemdjes, dan is dat gewoon omdat het de dag van de jeugdbeweging is. Dat wordt elk jaar gevierd met een groot feest op veel West-Vlaamse pleinen, met optredens en een ontbijt in groep 's morgens vroeg. Maar dit jaar ziet dat er een beetje anders uit.



Bo Vandenbussche van KAJ Jonkershove, in Houthulst, laat het niet aan haar hart komen. “Jammer dat we moeten afwijken van ons concept. Maar iedereen die ingeschreven is, is gemotiveerd om er op een veilige manier toch een feestelijke dag van te maken.”