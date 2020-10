Premier De Croo: "Als u zelf sterk staat, kan uw schouder die zijn waarop anderen kunnen steunen"

"Ik weet dat dit voor veel mensen een bijzonder moeilijke periode is", zei De Croo. "Oudere mensen krijgen minder bezoek, zelfstandigen moeten hun activiteit sluiten en vrezen dat hun levenswerk in gevaar komt en zorgverleners zijn nog niet bekomen van de eerste golf en nu worden ze opnieuw overrompeld."

"Aan iedereen die economisch geraakt is: we zijn volop aan het werk om iedereen te steunen. Dit is een moment van nationale crisis en op een moment van nationale crisis is het tijd voor nationale solidariteit. Dat is de leidraad van het beleid dat we voeren. De verschillende regeringen in ons land zullen er alles aan doen om iedereen zo goed als mogelijk bij te staan."

"Ook willen we vragen om goed voor mekaar te zorgen. Dit worden moeilijke dagen, weken en waarschijnlijk moeilijke maanden. Vanaf zondag worden onze avonden opnieuw een stukje donkerder (we schakelen dit weekend over op het winteruur, red.). En dus: als u zelf voldoende sterk staat, dan kan uw schouder degene zijn waarop anderen kunnen steunen, licht brengen in de moeilijke dagen van oktober en november. Misschien eens een persoon opbellen van wie u weet dat hij of zij het moeilijk heeft. De boodschappen brengen vanuit de winkel, wat extra tijd maken voor mekaar. Dat zijn vaak kleine dingen die een groot verschil maken. Dat is een manier waarop we tonen dat we één ploeg zijn van 11 miljoen Belgen."