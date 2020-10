Foto's van Tom Barman of de eerste "Tik Tak"-expo? Ook na de strengere maatregelen mag u dit weekend naar buiten

Het festival voor kunst met geluid "OORtreders" in Pelt gaat helaas niet door, dat is vrijdag beslist. Gelukkig kunt u dit weekend wel de bijhorende tentoonstelling helemaal gratis bezoeken, reserveren is niet nodig.

Er is een route uitgestippeld van 13 kilometer. In 3 uur fietst of wandelt u zelf van plek naar plek en van kunstwerk naar kunstwerk, op een veilige manier. Hier kunt u het plannetje downloaden voor onderweg. Een fysiek plannetje en meer uitleg krijgt u ook aan het onthaal van Theatergebouw Dommelhof in Pelt.