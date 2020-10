Leger springt bij in strijd tegen coronavirus: noodhospitaal in Luik, extra ambulances en ziekenvervoer via helikopters

“In Luik is de nood op dit ogenblik het hoogst”, zegt een hoge officier die direct betrokken is bij het dossier. “Vanmiddag zijn onze mensen daar gaan opmeten wat er nodig is om in de oude gebouwen van het Sint-Jozefziekenhuis corona-patiënten degelijk op te vangen”, zegt de bron.



Het zou gaan om tijdelijke opvang tot er weer plaats is in andere ziekenhuizen, of om bijvoorbeeld patiënten te triëren.