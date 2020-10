Dierenpark Harry Malter gaat vroeger in winterslaap door corona: “We hoopten in de herfstvakantie het verlies goed te maken”

“Normaal sluit ons park pas na de herfstvakantie”, zegt Malter nog. “Dan vieren we halloween in ons park en hangt er overal versiering. Dat zal dit jaar niet het geval zijn. We hadden gehoopt dat het toch kon doorgaan omdat alles in openlucht plaatsvindt, maar de regering heeft er anders over beslist.”

“We zijn er allemaal een beetje van geschrokken. We hadden deze sluiting niet zien aankomen, ook al begrijpen we wel dat er iets moet gebeuren nu de coronacijfers opnieuw de hoogte in gaan.”