Documentaire "Petite fille" wint prijs voor beste film in Gent

De internationale jury, met daarin onder meer regisseurs Fabrice du Welz en Benh Zeitlin en actrice Natali Broods, gaf voor het eerst sinds 1985 de Grand Prix aan een documentaire.

""Petite fille" is een wondermooi portret van een familie die vecht voor het geluk van hun dochter", aldus de jury over dit portret van een klein meisje dat geboren is in het lichaam van een jongen.

"Het vertoont menselijkheid op een nobele wijze. De film is oprecht, maar niet sentimenteel en opende ons hart zoals geen enkele andere film dat deed." Regisseur Sébastien Lifshitz krijgt een distributiepremie van 20.000 euro en een mediacampagne ter waarde van 27.500 euro voor zijn film. De release in België staat gepland voor 6 januari.