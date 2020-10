Doodgeschoten wolf Billy dankt naam aan Gentenaar: "Het dier was even arrogant en koppig als ik"

Herman is oprichter van reisbureau Starling. Hij organiseert regelmatig wolventrips in het buitenland. "Ik reis veel naar landen zoals Spanje en Finland waar ik tijdens wandelingen wolven toon aan mensen." Wolven bestuderen is een passie voor Herman en hij heeft het geluk dit beroepsmatig te kunnen doen. Wolven in het echt zien is hét summum. In het voorjaar van dit jaar dook er ineens een nieuwe wolf op in eigen land. "De wolf werd gespot in Duffel en ik ben verschillende keren gaan kijken. Het was een speciaal dier, hij gedroeg zich niet zoals andere wolven."