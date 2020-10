Te weinig leerkrachten in Gent door coronabesmettingen, scholen dreigen te sluiten: "Lang rekken we dit niet meer"

"De scholen doen momenteel hard hun best om te kunnen openblijven op een veilige manier, maar dat is heel moeilijk", gaat Decruynaere verder. "Er is extra volk nodig om toezicht te houden en de klasgroepen uit elkaar te houden. Nu er meer leerkrachten ziek worden of in quarantaine moeten, komen de scholen echt in de problemen. Bovendien hadden veel scholen zelfs nog voor de coronacrisis al openstaande vacatures. Het is bijna niet meer houdbaar."