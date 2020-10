E40 in Aalter ligt vol granaatappels na ongeval met vrachtwagen

De vrachtwagen is ondertussen getakeld, maar de hulpdiensten zijn nog steeds bezig met het vrijmaken van de rijbaan. "De granaatappels liggen verspreid over de hele snelweg", zegt brandweerluitenant Marc Van de Voorde. "Het zal zeker nog een paar uur duren voordat de lading is opgeruimd en het wegdek is gereinigd." De bestuurder van de truck kon zelf uit zijn stuurhut klauteren en is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het ongeval liep ook de brugpeiler schade op, die hersteld zal moeten worden door het Agentschap Wegen & Verkeer. Er mag wel nog steeds verkeer over de brug rijden.