Ethische code in bouwsector: “Niet roepen, niet fluiten naar de vrouwen, maar ook conflicten proberen op te lossen”

"De afspraken moeten de job, waar sowieso al veel druk is, aangenamer maken", zegt Hervé Demeyere van de Bouwunie. “Een graafmachinist zei me dat hij enkele weken geleden voor een garagepoort stond. De bewoner komt naar buiten en noemde hem een idioot, omdat hij dringend naar zijn werk moest. De machinist redeneerde: Ik heb twee mogelijkheden. Ik kan hem ook idioot noemen en maak het dan erger. Of ik kan zeggen: ik begrijp dat je me idioot noemt, maar hoe kunnen we dat hier oplossen? Daar willen wij naartoe gaan”, zegt Demeyere.

Het lijkt er op dat de afspraken in de toekomst op veel werven zullen toegepast worden en misschien zelfs de norm worden.