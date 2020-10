Europees Parlement verwerpt "veggieburgerban"

Het Europees Parlement heeft een tekst verworpen die de namen "steak" of "burger" wou verbieden voor vegetarische producten. Er is daarentegen wel een tekst goedgekeurd die het voortaan verbiedt om namen zoals "yoghurt", "melk" en "room" te geven aan producten zonder dierlijke melk. De stemmingen vonden plaats in het kader van een ruimere stemming over een hervorming van het landbouwbeleid, waarvan het resultaat nog niet bekend is.