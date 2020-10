"Wilt u dat ik waarheid vertel of praatjes?": Vandenbroucke sluit implosie ziekenhuisnetwerk niet uit als tij niet keert

Een complete ineenstorting van ons ziekenhuisnetwerk is een reëel scenario als we er met z'n allen niet in slagen het coronavirus in te dijken. Dat geeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke te kennen in "Terzake". "Wilt u dat ik u de waarheid vertel of praatjes? U hebt de waarheid gehoord."