Kortrijkse winkeliers vragen mobiele toiletten: "Minder shoppers, omdat ze nergens kunnen plassen"

“Wij hebben onze toiletten altijd opengesteld voor onze klanten”, zegt Sarah Verstraete van sportwinkel Sportline in Rumbeke bij Roeselare. “Dat is nog altijd een basisbehoefte. We weten echt niet waarom we dit niet zouden doen. Het kan zeker niet overal, maar bij ons blijven de toiletten open. Ook in coronatijden. Ze worden dagelijks gepoetst, nu nog een stuk grondiger.”

In de sportwinkel zijn de toiletten vrij toegankelijk. “Ze moeten geen toestemming of een sleutel vragen”, zegt Verstraete. “De toiletten worden over het algemeen ook vrij proper achtergelaten. Dat houdt ons zeker niet tegen.”