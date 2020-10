Gentse hotels quarantaineplek voor mensen die thuis niet in afzondering kunnen: "Ze kunnen kamer boeken met fikse korting" 

In de hotelsector is de coronacrisis hard te voelen. Veel kamers worden geannuleerd. In Gent sluiten zes hotels daarom helemaal de deuren. De andere zaken die openblijven kunnen meestappen in de opvang van besmette mensen, of mensen die in quarantaine moeten. De hotels zullen kamers aanbieden met korting om zo quarantaine mogelijk te maken voor iedereen. Dat is voor mensen die klein wonen niet altijd makkelijk, zeker als ze zich willen afzonderen van andere gezinsleden. Ook mensen uit een risicogroep, zoals ouderen, zullen van de coronakamers gebruik kunnen maken.