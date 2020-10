Gouverneur van Limburg waarschuwt: "Aantal coronabesmettingen stijgt hier sneller dan in andere provincies"

“De Limburger denkt: we zitten maar in niveau 3, we kunnen ons wel nog wat permiteren, maar dat is niet zo”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters. “Bij ons stijgen de cijfers het snelst. Ik denk dus dat we in Limburg nu strenger moeten zijn dan in de andere provincies. Het cijfer van niveau 3 geeft de Limburgers echt een vals gevoel van veiligheid.”