VK tekent eerste handelsakkoord na brexit met Japan: "In land van rijzende zon breekt nieuw tijdperk van vrijhandel aan"

Het Verenigd Koninkrijk en Japan kwamen in september tot een akkoord, vandaag werd het officieel ondertekend, in Japan.

Het inspireerde de Britse minister van Handel Liz Truss, in de stijl van haar premier Boris Johnson, tot de woorden: "Hoe passend is het om in het land van de rijzende zon het aanbreken van een nieuw tijdperk van vrijhandel te verwelkomen. Dit is het eerste nieuwe vrijhandelsakkoord sinds het Verenigd Koninkrijk opnieuw een onafhankelijke handelsnatie is geworden."

Het nieuwe handelsakkoord houdt onder meer in dat voor 99 procent van de Britse export naar Japan de tarieven wegvallen. Op termijn zou de handel met Japan met 15,2 miljard pond moeten toenemen, ten opzichte van 2018 (16,8 miljard euro). Tegen 2026 zouden de Britse tarieven op Japanse auto's dan weer volledig moeten zijn weggevallen. Opvallend: dat is ook zo afgesproken in het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan (waar de Britten vanaf 2021 geen deel meer van uitmaken).

Het nieuwe akkoord moet van kracht worden op 1 januari 2021, wanneer de Britten definitief uit de Europese Unie, de interne markt en de douane-unie zijn gestapt. Over het akkoord is zo'n 4,5 maanden onderhandeld. "Dit is een uiting van de vastberadenheid van Japan en het Verenigd Koninkrijk om de vrijhandel krachtig te blijven promoten", zei de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi.