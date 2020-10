Wintertijd en corona: hoe komen we de kortere, koudere dagen door?

Doordat we nu niet meer kunnen gaan en staan waar we willen is het belangrijk om creatief te zijn, benadrukt Phalet en dit op verschillende vlakken. Zo raadt ze aan om overdag wandelafspraken te maken. Je blijft zo in beweging en tegelijkertijd kan je het sociale dier in jezelf, in beperkte mate, voeden. Verder is het belangrijk om elkaar berichten te blijven sturen of regelmatig met elkaar te videobellen.

Solidair zijn en elkaar helpen is ook van essentieel belang, zegt Phalet. "Net als een virus is elkaar helpen besmettelijk. Je kan samen, van op afstand, acties op touw zetten. Waarom geen speelgoed gaan inzamelen voor kansarme kinderen met alle feesten in het verschiet?"

