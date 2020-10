Hoog risico op burn-out bij begrafenisondernemers wegens corona: "Frustrerend om niet de zorg te kunnen bieden die we willen"

DELA, dat zo’n 60 uitvaartcentra en 800 medewerkers omvat, maakt van het onderzoek gebruik om meer erkenning en ondersteuning te vragen. Woordvoerster Marysia Kluppels: "Officieel vallen we niet in de categorie van de zorgsector, zoals artsen, verplegend personeel of werknemers in woonzorgcentra. Daardoor kwamen we niet in aanmerking voor extra beschermend materiaal tijdens de eerste coronagolf, terwijl het risico op besmetting extreem hoog is. DELA heeft zelf materiaal aangekocht. We komen ook niet in aanmerking om met de zorgsector mee als eerste gevaccineerd te worden. Die erkenning is meer dan welkom. Samengevat: de mentale en fysieke belasting in de uitvaartsector valt niet te onderschatten."