In het spoor van de Giro: twee Antwerpse wielerliefhebbers volgen en becommentariëren de koers

Zelf spenderen Jonas en Lennert veel tijd in hun busje en hebben ze al drie weken geen andere nauwe contacten gehad. De focus ligt dan ook op de Giro en de live-verslaggeving. De laatste 50 kilometer van iedere etappe voorzien de jongens steeds van commentaar, die liefhebbers vanuit België kunnen volgen via een livestream. "We hebben gemerkt dat het bijzonder moeilijk is. Het is een hele technische oefening", blikken de twee terug. "Maar we hebben ons enorm geamuseerd en we kregen hele fijne reacties, dat is het voornaamste. Sommigen volgen de koers zelfs via Eurosport, maar dan met onze commentaar erbij. Dat is leuk."