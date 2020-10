Infectiologe Janneke Cox over stijgend aantal coronapatiënten: "Wij verwachten ook komende dagen meer ziekenhuisopnames"

Vandaag zijn er nieuwe beperkingen aangekondigd. Maar volgens Cox zal het 7 tot 10 dagen duren voor we daar het effect van zien. "Je ziet het in andere regio's van het land echt al uit de hand. Ik snap dus wel dat er nu al nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Als je het effect afwacht en dan pas een nieuwe interventie doet, dreig je heel lang achter de feiten aan te blijven lopen, mochten de maatregelen van afgelopen maandag onvoldoende zijn geweest."

Gelukkig weten ze in het ziekenhuis ondertussen al beter hoe ze met de ziekte moeten omgaan. "Begin maart was corona nog zo nieuw dat het nog veel minder duidelijk was hoe we mensen goed konden behandelen. Helaas hebben we nu nog steeds heel weinig waarmee we mensen kunnen behandelen, zuurstoftherapie blijft de hoeksteen. Maar we hebben nu wel een beter zicht op de complicaties die mensen kunnen krijgen. We weten we nu ook beter wat de alarmsymptomen zijn en hoe je mensen het beste kunt opvangen."