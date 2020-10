Koen Crucke maakt zich boos op Instagram: “Bedankt aan al diegenen die het niet nodig vonden om voorzichtig te zijn”

Koen Crucke “bedankt” op Instagram de mensen die het niet nodig vonden om voorzichtig om te springen met de coronamaatregelen. “Onze sector is, samen met veel andere sectoren, weer zwaar getroffen. Schrijf dit maar op uw geweten ... Tussen haakjes ... als er één is natuurlijk”, schrijft hij op Instagram. “Ik ben niet kwaad. Ik ben gewoon triestig”, verduidelijkt Crucke aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Crucke beweert dat hij te veel mensen ziet die geen rekening houden met de maatregelen. “Vorige week was ik in Antwerpen. Ik zag de helft zonder mondmasker rondlopen.” De acteur vindt deze periode erg vermoeiend voor zijn sector. “Continu wordt er van alles afgeschaft of verzet. Wij weten gewoon niet meer waar we staan. En dat geldt niet enkel voor mijn sector. Het is echt verschrikkelijk. We doen zo hard ons best om aan alle maatregelen te voldoen. Ik hoor dan jongeren zeggen: “We leven maar één keer”. Ik vraag me dan op mijn beurt af hoe lang we nog op die manier zullen moeten verder leven."